De volta aos treinos com bola e recuperado de uma lesão muscular, o volante Rickson pode ser novidade na partida contra o Morrinhos neste sábado (11), às 10 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

A última partida de Rickson pelo Vila Nova foi o empate com o Crac, por 1 a 1, no dia 18 de janeiro, em Catalão. Contratado pelo clube colorado para esta temporada, Rickson também havia entrado em campo contra o Anápolis e o Goiânia no início do Campeonato Goiano.

A recuperação de Rickson é uma boa notícia para o técnico Claudinei Oliveira, que não poderá contar com o volante Sousa diante do Tricolor dos Pomares. O jogador acumulou três cartões amarelos e cumpre suspensão automática.

Sousa era um dos cinco jogadores do elenco colorado que estiveram em campo em todos os jogos deste Goianão. Além dele, o goleiro Vanderlei, o volante Ralf, o meia Lourenço e o atacante Neto Pessoa estiveram presentes em todas as partidas do clube nesta temporada.