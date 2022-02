Esporte Red Bull apresenta novo carro para a defesa do título de Max Verstappen A temporada da F-1 em 2022 começa no dia 20 de março, com o GP de Sakhir, no Bahrein. Antes, os pilotos passam por duas sessões de pré-temporada. A primeira delas em Barcelona, entre 23 e 25 de fevereiro

A Red Bull apresentou nesta quarta-feira (9) o RB18, novo carro da escuderia para a disputa da temporada 2022 da F-1. O veículo do atual campeão Max Verstappen e de seu companheiro de equipe, Sergio Perez, é o primeiro a ser revelado ao público após as grandes mudanças no regulamento na categoria. O design aerodinâmico dos carros a partir deste ano promete permit...