Red Bull Bragantino supera gramado ruim e vence Ceará na Arena Castelão Com a vitória, a equipe de Bragança Paulista vai dormir na liderança do Brasileirão

O Red Bull Bragantino venceu o Ceará por 1 a 0, neste sábado (3), e assumiu momentaneamente a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela quarta rodada, na Arena Castelão, em Fortaleza. Ytalo marcou o único gol do jogo aos 16 do primeiro tempo. A equipe de Bragança Paulista lidera a competição com 8 pontos, mas ainda pode ser ultrapassada nesta ...