Esporte Red Bull Bragantino vence Sport e tira Flamengo do G-4 do Brasileiro Com o resultado, o RB Bragantino chegou aos 49 pontos somados, já o Sport seguiu com 27 e ainda ocupando a zona do rebaixamento

O Red Bull Bragantino venceu o Sport por 3 a 0 nesta quinta-feira (28), em confronto no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), e, assim, assumiu a terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro, tirando o Flamengo do seleto grupo do G-4. Ytalo abriu o placar para os donos da casa aos 2 minutos do primeiro tempo. Chico, do Sport, marcou contra aos 4 ...