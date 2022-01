Esporte Redução de público dos estádios em Goiânia será avaliada antes do Goianão Ideia inicial é debater sobre uma possível redução na capacidade liberada nas praças esportivas em meio ao crescimento de casos da Covid-19

Após divulgar restrições no combate à Covid-19 e não incluir mudanças na capacidade de público nos jogos de futebol, a Prefeitura de Goiânia deve avaliar uma possível redução no número de torcedores nas praças esportivas na cidade a nove dias do início do Campeonato Goiano. O Estadual tem início confirmado para o dia 26 de janeiro, com um jogo no município entre Atlét...