Esporte Reeleito por aclamação na Aparecidense, presidente promete gestão de estruturação Próximo passo, além da formação de equipes fortes, será iniciar a construção do centro de treinamentos do clube

Presidente da Aparecidense desde 2018, o empresário Elvis Mendes foi reeleito por aclamação para mais três anos de mandato à frente do clube, que acaba de ganhar o principal título em 36 anos de história - a Série D do Brasileiro. No futebol goiano, é a primeira vez que um clube do interior é campeão em nível nacional. O dirigente planeja fazer uma gestão voltad...