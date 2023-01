Aos 28 anos, o volante Felipe chega ao Goiás como seu primeiro clube fora do Ceará e quer repetir em Goiânia o mesmo sucesso que obteve no Fortaleza. O meio-campista jogou oito temporadas pelo tricolor e colecionou títulos.

Felipe vai encarar uma novidade em sua carreira e disse que está feliz por essa mudança. O jogador chega animado para marcar história no Goiás. "É um ciclo novo e preciso saber me adaptar o mais rápido possível. Vivi um período muito glorioso lá (no Fortaleza), mas venho aqui para ganhar títulos aqui e fazer minha história, repetir o que fiz lá. Estou feliz em estar aqui, a torcida me respondeu muito bem e agora é dar continuidade e ganhar muitos títulos", comentou Felipe.

O jogador disse que tomou a decisão de mudar de ares ao lado da família e espera que essa escolha se mostre acertada. Felipe quer continuar trilhando o caminho das taças. No Fortaleza, o volante ganhou cinco estaduais (2016, 2019, 2020, 2021 e 2022), duas edições da Copa do Nordeste (2019 e 2022), além da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018. Ele coloca como foco inicial a conquista do Campeonato Goiano.

"Venho para Goiás para buscar títulos e sei que o Goiás não ganha o estadual há algum tempo, creio que há quatro anos, então vamos em busca desse título e buscar também crescer porque tem a Copa Sul-Americana e muitos torneios difíceis", disse Felipe.

Felipe se apresenta como um meio-campista moderno. O volante disse que atualmente o jogador de sua função precisa saber defender bem e atacar bem para se sobressair. "O futebol está moderno e não tem mais aquele jogador que só marca ou só joga, creio que os dois (volantes) estão fazendo essa função. Tenho como exemplo o Casemiro, que mesmo jogando como primeiro volante fez um gol (na Copa). Acho que ambos têm de jogar e marcar", explicou.

De acordo com ele, o torcedor esmeraldino deverá esperar um pouco ainda para vê-lo em ação com a camisa do Goiás, embora deixe essa decisão para o técnico Guto Ferreira. "Eu passei dois meses parado, aliás estava treinando porque fui afastado lá (no Fortaleza). Estou bem fisicamente, mas creio que preciso de mais um tempo de treino. Acho que em um ou dois jogos, mas vai depender do que o professor decidir", disse Felipe.