Esporte Reforço, zagueiro do Vila Nova vê disputa sadia por posição Alisson Cassiano, de 27 anos, chega para compor elenco em setor que conta com Rafael Donato e Renato

O zagueiro Alisson Cassiano, de 27 anos, será uma das novidades do elenco do Vila Nova para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e promete brigar por seu espaço no time titular. O defensor chega para compor um setor que conta com os zagueiros Rafael Donato e Renato como titulares há muito tempo. Apesar disso, Alisson Cassiano vê como positiva sua chegad...