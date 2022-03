Esporte Regularizado, atacante pode estrear no Vila Nova Pablo Dyego ainda não foi apresentado, mas já treina no clube colorado e pode fazer sua estreia no próximo final de semana

O atacante Pablo Dyego foi regularizado nesta quarta-feira (2) e pode estrear pelo Vila Nova. O jogador de 27 anos ainda não foi apresentado, mas já treina no clube colorado. Ele chega como opção para ser utilizado como atacante de beirada ou como centroavante. Pablo Dyego assinou com o Vila Nova até a conclusão da Série B. Essa será a segunda passagem do atacante...