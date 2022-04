Esporte Regularizado, volante pode estrear pelo Vila Nova Ralf deve fazer sua estreia contra o Fluminense, nesta terça-feira (19), pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

O volante Ralf foi regularizado na tarde desta segunda-feira (18) e está liberado para estrear pelo Vila Nova. A provável estreia do jogador será diante do Fluminense, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no Maracanã, nesta terça-feira (19). Ralf já treina com o elenco colorado há cerca de dez dias e só aguardava a regularização para estrear. Ele viaj...