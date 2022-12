O Rei do Futebol, Pelé, morreu nesta quinta-feira (29), em São Paulo, aos 82 anos. O ex-jogador estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. A morte ocorre após um mês de internação.

No dia 3 de dezembro, ele entrou em cuidados paliativos exclusivos após não apresentar respostas ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo para tratamento de um câncer no intestino desde setembro do ano passado.

Essa última internação de Pelé ocorreu após o Rei do Futebol apresentar um quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado) e uma insuficiência cardíaca descompensada.

Na semana passada, no dia 22, o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein apontou que o estado de saúde de Pelé havia piorado. O ex-jogador precisou de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", diz o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.

Pelé foi diagnotiscado com um câncer de intestino no dia 31 de agosto de 2021, após exames de rotina que o craque deveria ter feito em 2020, mas foram adiados por causa da pandemia da Covid-19. Quatro dias depois, ele passou pela primeira cirurgia para retirada do tumor.

Após a cirurgia, Pelé iniciou sessões de quimioterapia. Em alguns períodos, como em dezembro do ano passado, precisou ser internado. Sempre de bom humor, o craque brincava nas redes sociais a cada internação.

Em fevereiro deste ano, Pelé publicou às vésperas do Super Bowl: “Tomara que tenha pipoca para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo, apesar de meu amigo Tom Brady não estar jogando. Obrigado por todas as mensagens de carinho".

Durante a Copa do Catar, Pelé também publicou postagens em suas redes sociais. No dia do segundo jogo do Brasil, 28 de novembro, contra a Suíça pela fase de grupos, o Rei brincou sobre as dificuldades da equipe no primeiro tempo.

“Como vocês estão depois deste primeiro tempo? Como diria meu amigo, Galvão Bueno: Haja coração. Eu acredito na vitória, e vocês?", postou Pelé - o Brasil venceu no segundo tempo, pelo placar mínimo.

Em 1º de dezembro, foi publicado um texto em que Pelé agradece o Catar pelas homenagens feitas a ele no país que recebeu a Copa do Mundo em 2022, conquistada pela Argentina.

O título da Argentina, inclusive, recebeu uma homenagem feita pelo Rei e foi a última mensagem publicada por ele nas redes sociais. Pelé disse que o futebol “continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante” por causa da conquista de Lionel Messi, que venceu sua primeira Copa, na última edição dele em campo.

Além do câncer, Pelé teve complicações de três cirurgias realizadas nos últimos anos. Uma para colocação de prótese no quadril e outras duas para corrigi-la. O Rei do Futebol, também nos últimos anos, apresentou problemas de locomoção após dores no joelho.