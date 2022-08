O Vila Nova empatou sem gols com o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (25), e perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento (Z4) da Série B. No retorno ao OBA, a equipe colorada não teve boa atuação ofensiva e empatou pela 16ª vez na competição nacional. O time goiano é o que mais soma igualdades no campeonato.

Com o resultado, o Vila Nova perdeu a oportunidade de deixar o Z4, mesmo que por duas noites já que a saída permanente não poderia ocorrer na rodada por causa do confronto direto entre Operário-PR e CSA. O Tigre chega aos 25 pontos, mas segue em 18º. O Sampaio Corrêa é o 9º com 34 pontos.

O empate também amplia a sequência invicta do Vila Nova na Série B. O time colorado chegou ao oitavo jogo sem derrota na competição nacional, com seis empates e duas vitórias no período. É a mesma quantidade de jogos sem revés do Cruzeiro. Os clubes possuem as maiores invencibilidades da Segundona em atividade.

O Vila Nova volta a campo na próxima segunda-feira (28). Pela abertura da 27ª rodada, o time colorado enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, a partir das 20 horas. O lateral direito Alex Silva, que recebeu o terceiro amarelo contra o Sampaio Corrêa, será desfalque diante da Chape.

Começo com alguns erros

Vila Nova e Sampaio Corrêa fizeram um começo de jogo movimentado no OBA, mas esbarraram em erros de passes nas tentativas de chegar à área adversária. O time goiano teve mais posse de bola nos primeiros 15 minutos (58% x 42%), mas encontrou dificuldades para conseguir passar pela marcação maranhense, que realizou marcação em bloco alto em alguns momentos do começo da partida.

Os dois times mostravam velocidade e deixavam claro que fariam um jogo ofensivo na busca por gols. Vila Nova e Sampaio Corrêa, porém, erraram passes no começo e conclusão das jogadas, que impediram os times de finalizar a gol.

Primeiros chutes

Os primeiros “uhhh” da partida foram por parte da torcida do Vila Nova. Em jogadas rápidas, aos 17 e 19 minutos, o time colorado assustou o goleiro Matheus Inácio. Primeiro com o volante Sousa, que arriscou de longe tirando tinta da trave direita da meta do Sampaio Corrêa. A segunda foi com Neto Pessoa, que recebeu passe entre as linhas defensivas e chutou cruzado à direita do defensor.

Poucas chances claras

O restante da primeira etapa foi de pouca emoção no OBA. Os dois times mostraram dificuldades para criar chances de gols e o jogo esfriou na reta final do primeiro tempo

Sampaio melhor

A volta do intervalo fez para o Sampaio Corrêa, que desde os primeiros minutos mostrou mais força ofensiva. A Bolívia retornou do vestiário com mudanças, uma delas do meia-atacante Pimentinha, que deu trabalho para a defesa vilanovense, com jogadas em velocidade, dribles e passes que viraram finalizações para o time visitante. Nenhuma, porém, passou pelo goleiro Tony, que realizou as primeiras defesas na partida.

Bola parada

A melhor chance do Vila Nova no segundo tempo surgiu em um dos meios mais efetivos do Tigre quando o zagueiro Rafael Donato está em campo: a bola parada. Aos 35 minutos, Matheuzinho levou a bola na área após cobrança de falta, o capitão vilanovense desviou e antes da bola entrar o goleiro Matheus Inácio espalmou para escanteio. A jogada acordou a torcida colorada, que aumentou o volume nos minutos finais do jogo, mas não o suficiente para celebrar gol do time no retorno ao OBA.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 26ª rodada

Jogo: Vila Nova 0x0 Sampaio Corrêa

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 25/8/2022

Horário: 19 horas

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden/RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi/RS e Maíra Mastella Moreira/RS

VAR: Daniel Nobre Bins/RS

VILA NOVA: Tony; Alex Silva (Railan), Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf (Dentinho), Sousa, Arthur Rezende (Jean Martim) e Wagner (Matheuzinho); Kaio Nunes (Hugo Cabral) e Neto Pessoa. Técnico: Allan Aal.

SAMPAIO CORRÊA: Matheus Inácio; Mateusinho, Alan Godói, Paulo Sérgio e Lucas Hipólito (Pará); André Luiz, Rafael Vila (Pimentinha) e Ferreira (Eloir); Nadson, Gabriel Poveda (Rafael Costa) e Léo Tocantins (Andrey). Técnico: Léo Condé.

Cartões amarelos: Lucas Hipólito (Sampaio Corrêa) e Alex Silva (Vila Nova)

Público pagante: 3.327

Público total: 3.459

Renda: R$ 26.700,00