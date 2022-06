O Vila Nova, que é o time com mais empates nesta Série B, empatou novamente na competição nacional. Nesta terça-feira (28), o Tigre ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta, no complemento da 15ª rodada, no OBA. Rubens fez o gol da equipe colorada, depois do artilheiro do campeonato, Lucca, abrir o placar em Goiânia.

Esse foi o nono empate do Vila Nova após 15 jogos na Série B, ao lado do CSA, o clube que mais terminou partidas em igualdade na competição nacional. De quebra, o resultado amplia a sequência negativa do Tigre na temporada com dez jogos sem vitória. É a pior sequência sem triunfo do time colorado em 2022.

De forma surpreendente, o jogo entre os piores ataques da Série B começou com tudo e com gols. Logo aos sete minutos, Lucca aproveitou erro técnico do goleiro Tony na saída de bola com a construção de jogada com os pés, roubou a bola do camisa 1 com um desarme e ficou com gol livre para abrir o placar no OBA e marcar o sétimo gol dele na Série B - o jogador é o artilheiro da competição ao lado do atacante Diego Souza, do Grêmio.

Não demorou muito para o Vila Nova igualar o marcador. Depois de cruzamento do atacante Diego Tavares, a bola bateu no braço de Fessin dentro da área: pênalti. Rubens, aos 10 minutos, deslocou o goleiro Caíque França para deixar tudo igual no OBA no começo do duelo.

Como tem sido característica do Vila Nova sob comando do técnico Dado Cavalcanti, que foi desfalque por suspensão e teve Pedro Gama (auxiliar-técnico) como substituto, o time colorado teve atuação ruim no 1º tempo e melhorou depois do intervalo. O Tigre teve mais posse de bola (51%) que a Ponte Preta na etapa final, finalizou 13 das 18 vezes no 2º tempo, mas novamente esbarrou na falta de eficiência e terminou mais um jogo sem vitória na Série B.

A melhor chance do Vila Nova para virar o duelo no OBA parou na trave. Aos 19 minutos da etapa final, Diego Tavares acertou forte chute de fora da área, mas o arremate explodiu na trave esquerda do goleiro Caíque França. O empate no OBA marcou a estreia do meia Marlone pelo Tigre, o jogador voltou a disputar uma partida oficial depois de oito meses.

O Vila Nova volta a campo na próxima sexta-feira (1º de julho) para a disputa da 16ª rodada da Série B. O Tigre terá o desafio de encarar o líder da competição nacional, o Cruzeiro, no Mineirão, a partir das 21h30. A equipe goiana será comandada novamente pelo auxiliar-técnico Pedro Gama, já que Dado Cavalcanti ainda terá um jogo de suspensão a ser cumprido.

O volante e artilheiro do time colorado, Arthur Rezende, fica à disposição para o confronto após cumprir suspensão diante da Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 15ª rodada

Jogo: Vila Nova 1x1 Ponte Preta

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 28/6/2022

Horário: 21h30

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa/PI

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga/PI e Márcio Iglésias Araújo Silva/PI

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira/SC

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga (Jefferson); Ralf (Romário), Pablo Roberto (João Lucas) e Matheuzinho; Diego Tavares (Marlone), Rubens (Daniel Amorim) e Pablo Dyego. Técnico: Pedro Gama (interino).

PONTE PRETA: Caíque França; Douglas Mendes, Fábio Sanches e Thiago Lopes; Noberto (Igor Formiga), Walisson (Fraga), Felipe Amaral e Artur; Fessin (Echaporã), Nicolás (Da Silva) e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

Gols: Lucca, aos 6 minutos (Ponte Preta) e Rubens, aos 10 minutos do 1º tempo (Vila Nova)

Cartões amarelos: Alex Silva, Ralf (Vila Nova), Walisson, Fábio Sanches, Felipe Amaral (Ponte Preta)

Público pagante: 1.523

Público total: 1.573

Renda: R$ 12.555,00