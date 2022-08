Após perder posição na faixa de classificação, a Aparecidense faz confronto direto contra o Remo para retomar colocação entre os oito primeiros colocados a duas rodadas do fim da 1ª fase da Série C. O Camaleão encara o Leão, neste domingo (7), a partir das 17 horas, no Estádio Baenão.

O cenário será de pressão contra a Aparecidense, já que a casa do Remo estará lotada após a torcida azulina adquirir todos os 13.792 ingressos que foram colocados à venda.

Os times possuem a mesma pontuação, 25 pontos e estão separados por uma posição, a Aparecidense é a 9ª colocada e o Remo fecha a zona de classificação em 8º.

Até a última rodada, o Camaleão estava à frente do Remo, mas perdeu a posição no G8 depois da surpreendente derrota para o Atlético-CE, que luta contra o rebaixamento, no Anníbal. Esse revés encerrou a sequência de duas vitórias seguidas da equipe goiana e ligou o alerta na busca por uma vaga na próxima fase.

O técnico Moacir Júnior demonstra confiança no elenco do time goiano e acredita que a equipe poderá ter sucesso diante do Remo, no primeiro dos dois últimos duelos da 1ª fase. Depois, a Aparecidense encerra participação na fase de classificação contra o Botafogo-PB, outro time que está no G8, no Anníbal.

O treinador adota discurso de “jogo a jogo”, mas entende que uma possível classificação pode ser conquistada caso o Camaleão conquiste 29 pontos - tem 25 com dois jogos a fazer.

Para o duelo deste domingo, o técnico volta a contar com o atacante Luiz Paulo e o goleiro Pedro Henrique, que deixaram o departamento médico nesta semana.