Esporte Remo x Vila Nova: Tigre quer fechar o ano igual começou Em janeiro, o time colorado foi campeão da Série C contra o Remo, adversário deste sábado (11), na Copa Verde. Em caso de título, será o um feito inédito na história do futebol goiano

O Vila Nova disputa neste sábado (11) o último jogo de um longo ano, que pode terminar do mesmo modo que começou, com título diante do Remo. Contra o Leão azulino, o Tigre busca a conquista inédita da Copa Verde. A partida de volta da decisão será disputada no estádio Baenão, em Belém-PA, a partir das 17 horas. Quem vencer fica com a taça, premiação de R$ 150 mil e va...