Esporte Renato comanda treino no Flamengo e esfria rumores de demissão Após o revés para os paranaenses, Renato colocou seu cargo à disposição, mas foi demovido da ideia pelo vice-presidente Marcos Braz e pelo diretor de futebol Bruno Spindel

No dia seguinte à eliminação na Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho comandou normalmente o treino do Flamengo no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (28), e afastou rumores de uma demissão. Após o revés para os paranaenses, Renato colocou seu cargo à disposição, mas foi demovido da ideia pelo vice-presidente Marcos Braz e pelo diretor de futebol Bruno Spindel. Já depois dess...