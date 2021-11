Esporte Renato Gaúcho põe à prova na Libertadores opinião sobre Flamengo de Jesus Mesmo em sua terceira final de Libertadores na carreira, o treinador vem sendo questionado se tem condições para pilotar o estrelado elenco flamenguista

Técnico do Flamengo, finalista da Libertadores, Renato Gaúcho, 59, é descrito como uma fortaleza mental por seus pares. Não sai da cabeça do empresário Gerson Oldenburg, que o acompanha desde o início, como técnico no Madureira, em 2001, o primeiro ato da carreira fora das quatro linhas. Ele aceitou uma proposta de R$ 8 mil mensais do clube da zona norte do Rio de...