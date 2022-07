A arrecadação do Atlético-GO na partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (27), é a maior do clube e de um time do futebol goiano em 2022. A renda foi R$ 1.031.825,00. O Dragão venceu por 2 a 0 o clube paulista e abriu boa vantagem nas quartas de final da competição eliminatória.

O público total foi de 12.089 pessoas, o máximo do estádio e que iguala outras vezes que este número também foi atingido no Accioly, como contra Goiás, Corinthians (no Brasileiro) e São Paulo. O públicio presente foi de 11.269 torcedores, que não é o maior do ano no Accioly, um pouco atrás dos 11.723 que foram contra o Goiás.

O maior público do ano do Atlético-GO foi contra o Olimpia, no Serra Dourada - 14.419 torcedores pagantes e 17.148 no total.

Antes desta quarta-feira (27), a maior arrecadação do Atlético-GO na temporada foi no jogo contra o Flamengo, na abertura da Série A do Campeonato Brasileiro. Naquele jogo, foram R$ 974.295,00 de renda do jogo, que levou 9.904 torcedores pagantes ao Accioly.

Leia também:

+ Atlético-GO vence o Corinthians e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil

+ Torcida aprova Atlético-GO x Corinthians no Accioly: "aqui é nossa casa"

De olho em uma arrecadação maior, o Atlético-GO chegou a marcar a partida para o Serra Dourada, em que poderia colocar uma carga de ingressos mais de três vezes maior à venda.

A diretoria voltou atrás e preferiu mandar o jogo no Accioly, atendendo pedido de torcedores.

Para os torcedores visitantes, o Dragão adotou seu maior valor de ingressos do ano, de 160 reais para o setor dos corintianos, mesmo preço adotado na partida contra o Flamengo, por exemplo. Para os torcedores atleticanos, o valor foi de 100 reais (setor B) e 160 reais (setor A)