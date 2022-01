Esporte Rensga é superada pela KaBuM e segue sem vitória no CBLOL Com atuação coletiva ruim, Cowboys foram dominados e superados em 30 minutos pelo líder da competição

A Rensga BitPreço segue sem vencer no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). Neste sábado (29), os Cowboys perderam para a KaBuM! na abertura da segunda semana de jogos, pela 3ª rodada da competição. Assim como ocorreu nos dois primeiros jogos, a Rensga teve atuação ruim no âmbito coletivo e foi dominada pelos Ninjas, que seguem com 100% no CBL...