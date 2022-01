Esporte Rensga inicia CBLOL Academy com derrotas Assim como ocorreu no CBLOL, os Cowboys foram superados pela RED Canids e Liberty

A Rensga começou a campanha no 1º split do CBLOL Academy com duas derrotas. O torneio, considerado como uma “base” do CBLOL, segue a tabela de jogos da principal competição. Assim como ocorreu no CBLOL, os Cowboys encararam e perderam para a RED Canids e Liberty. O revés para a RED Canids ocorreu na terça-feira (25), na abertura dos jogos do CBLOL Academy. A par...