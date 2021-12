Esporte Rensga terá nova sede, mas segue com sotaque goiano CBLOL voltará a ser presencial, e equipe de Goiânia fará mudança para base em São Paulo. Equipe foi totalmente modificada em relação à que foi vice-campeã em 2021

Atual vice-campeã do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), a Rensga Bitpreço terá casa dividida em 2022, mas promete não deixar de lado a identidade goiana. Para a disputa do torneio, os Cowboys vão para São Paulo. A estrutura da equipe permanecerá em Goiânia. Como o CBLOL voltará a ser disputado de forma presencial, a direção dos representantes do estado na co...