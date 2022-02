Esporte Repatriados: Atlético-GO tem retorno de empréstimo, além de dupla experiente Wellington Rato, Edson e Renan tiveram experiências recentes no exterior e voltam a atuar no Brasil pelo Dragão

Na formação do elenco do Atlético-GO para a temporada 2022, a diretoria e o departamento de futebol decidiram repatriar jogadores que estavam no exterior e que trazem ao clube a perspectiva de agregar experiência e, principalmente, qualidade técnica. O goleiro Renan, o volante Edson e o atacante Wellington Rato vivenciam o período de readaptação ao futebol brasileiro. Cad...