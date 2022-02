Esporte Repatriados: Goiás contratou trio do futebol japonês Pedro Raul veio por empréstimo, e Maguinho e Luan com vínculos definitos com o clube alviverde

O mercado japonês foi um dos alvos da diretoria do Goiás na construção do elenco para 2022. O clube esmeraldino buscou três reforços no extremo oriente. A diretoria contratou o atacante Pedro Raul, por empréstimo, junto ao Kashiwa Reysol e aproveitou que o lateral direito Maguinho, ex-Yokohama FC, e o meia-atacante Luan, que atuava pelo V-Varen Nagasaki, ficariam livres...