Artilheiro do Campeonato Brasileiro depois da exibição de gala ao marcar dois gols contra o Santos e chegar a 14 na competição, o atacante Pedro Raul, de 25 anos, se mostra um goleador diverso. O jogador disse viver a melhor fase de sua carreira. A boa fase reflete diretamente na campanha do Goiás, que ocupa a primeira metade da tabela com boa dose de responsabilidade do seu camisa 11.

Com os dois gols sobre o Santos, um de cabeça e outro por cobertura, de pé esquerdo – que não é o melhor – e de fora da área, Pedro Raul mostrou que tem repertório quando o assunto é definir jogadas. Além disso, apresenta poder de decisão aguçado, que se traduziu em mais uma vitória esmeraldina.

Ao longo de toda a competição nacional, Pedro Raul marcou gols de cabeça, aproveitando a boa estatura de 1,92m, fez mais gols com o pé direito e de dentro da área, onde parece ser o seu habitat natural, embora passe boa parte dos jogos disputando espaço com defensores fora da área e segurando a bola, como um pivô, para a chegada dos demais companheiros ao ataque.

O artilheiro do Brasileiro mostra que uma das suas principais virtudes é estar sempre focado e atento para não deixar passar oportunidades de gol. Balançar as redes logo no início do jogo, como foi contra o Santos, mas também nos acréscimos, como foi o gol marcado no empate com o São Paulo, no Morumbi, é prova de que Pedro Raul dificilmente está desligado nas partidas.

Após 25 jogos na Série A, o Goiás tem apenas o 10º melhor ataque da competição, com 28 gols marcados. O que chama a atenção é que Pedro Raul é responsável pela metade dos gols da equipe no campeonato, além de ter contribuído ainda com uma assistência.

O técnico Jair Ventura tem dito, reiteradas vezes, que Pedro Raul é uma peça muito importante em sua equipe. O treinador não cansa de elogiar a atitude do jogador no dia a dia dos treinos, na relação com o grupo e, claro, na competência em sua função dentro de campo. O técnico se diz lisonjeado com a possibilidade de participar do melhor momento da carreira de um atleta, como o próprio Pedro Raul tem definido.

Nas últimas semanas, Pedro Raul foi citado mais de uma vez pelo técnico Tite, que elogiou a capacidade que o atacante gaúcho tem para resolver problemas e fazer gols decisivos para o Goiás. Tite ainda lembrou que marcar tantos gols em uma equipe com poder menor de investimento é um feito elogiável.

Após essas declarações públicas, Pedro Raul passou a ser perguntado sobre uma possível convocação para os amistosos antes da Copa do Mundo, mas tem adotado um discurso de foco total no Goiás. A lista será anunciada nesta sexta-feira (9).

“É fruto de muito trabalho, sempre procuro dar o máximo no dia a dia dos treinos para colher nos jogos. Estou em um momento muito feliz, mas tenho que agradecer o suporte dos meus companheiros”, disse Pedro Raul, ao Sportv, após marcar dois gols na Vila Belmiro e ultrapassar o argentino Germán Cano, do Fluminense, na tábua de artilheiros do Brasileirão.

Garçom da noite na Vila Belmiro, com duas assistências para os dois gols de Pedro Raul, o atacante Dadá Belmonte disse que ficou feliz pelo papel de coadjuvante na construção da vitória sobre o Peixe e que está contente pelo momento iluminado vivido pelo companheiro de ataque no Goiás. “Fico muito feliz, o Pedro (Raul) é um cara que merece”, reforçou Dadá Belmonte, após a partida contra o Santos.