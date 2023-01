O Vila Nova tropeçou na 2ª rodada contra o Anápolis do Goianão 2023, com empate no Jonas Duarte, mas o clube colorado tem ficado satisfeito com o desempenho dos jogadores neste início de Estadual até aqui. Em especial com os atletas que estão saindo do banco de reservas e ajudando o Tigre a melhorar o desempenho ou manter o futebol apresentado pela equipe que inicia os jogos.

O número de jogos ainda é pequeno e o técnico Claudinei Oliveira não rodou o elenco nos dois primeiros jogos, mas jogadores como dos volantes Sousa e Domingos, do meia João Lucas e do atacante Hyuri estão aproveitando suas oportunidades para deixar uma “boa dor de cabeça” no treinador vilanovense.

Até aqui, Claudinei Oliveira utilizou 17 jogadores nos dois jogos. Repetiu o time titular nas duas partidas e usou seis reservas - Alex Silva (uma vez), Sousa, Domingos, João Lucas (uma vez), Hyuri e Wendson. Do sexteto, Hyuri e Sousa iniciaram a pré-temporada depois e estão melhorando o aspecto físico durante a disputa de jogos, já que o clube, assim como todos os participantes do Goianão, estão tendo poucos dias livres para treinos por causa do calendário da competição.

“Estou melhorando fisicamente, pronto para jogar. Essa escolha eu deixo para o professor Claudinei (Oliveira, técnico). Vou trabalhar para ter oportunidade e abraçá-la quando tiver. Estamos entendendo melhor o modelo de jogo do professor e vamos trabalhar para melhorar nos próximos dias”, comentou o volante Sousa, após o empate com o Anápolis.

Nesta semana, o Vila Nova vai disputar seu segundo clássico no Goianão. No domingo (16), enfrenta o Atlético-GO no OBA. Pensando nisso, o duelo de quarta-feira (18) contra o Crac pode ser o primeiro em que o técnico Claudinei Oliveira rode o elenco e dê minutagem para outros atletas do elenco visando melhor formação para o clássico.

Reservas como Sousa, João Lucas, Hyuri e Wendson podem ganhar mais oportunidades na formação colorada - isso será confirmado nesta terça-feira (17) no último treino da equipe antes da partida contra o Leão do Sul, que é vice-líder do Goianão 2023 e, ao lado do Atlético-GO, está com 100% de aproveitamento no Estadual após duas rodadas.