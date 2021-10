Esporte ‘Resultado justo’, define volante do Goiás após empate com Botafogo Fellipe Bastos acredita que competitividade das equipes e equilíbrio do jogo explicam igualdade no placar

O volante Fellipe Bastos viu o empate por 1 a 1 com o Botafogo como um resultado justo. O jogador, que atuou durante toda a partida disputada na Serrinha nesta terça-feira (26), acredita que o equilíbrio do jogo e a competitividade das equipes justificam a igualdade no placar. “A gente sabia que o Botafogo é um time qualificado, não está em segundo por demérito. J...