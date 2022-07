O Goiás não se movimentou com seus reforços na abertura da janela de transferências e só fez dois registros no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Nenhum de um atleta contratado para a sequência da Série A.

Os registros feitos pelo Goiás são do zagueiro Nicolas, que estava emprestado ao Primavera-MT e retorna ao time esmeraldino, e do atacante João Filho. O jogador de 17 anos integra as categorias de base e assinou o primeiro contrato profissional.

Os reforços que o Goiás já pode regularizar são o zagueiro Danilo Cardoso, o lateral esquerdo Sávio e o meia Marco Antônio. Se aparecem no BID nesta terça-feira (19), poderão ser relacionados e escalados contra o Fluminense, nesta quarta-feira (20), na Serrinha, pela 18ª rodada do Brasileirão.

A última contratação do clube esmeraldino, confirmada nesta segunda-feira (18), foi o empréstimo do zagueiro Lucas Halter junto ao Athletico-PR. O defensor assinou com o Goiás até o final da Série A e aguarda regularização para estrear.

Lucas Halter foi revelado pelo Athletico-PR e só atuou pelo Furacão na carreira. Ele estreou no time profissional em 2019. Na atual temporada, disputou nove partidas pela equipe rubro-negra, apenas duas na Série A.