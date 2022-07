O Vila Nova foi o time goiano, das séries A e B do Campeonato Brasileiro, que mais se movimentou na abertura do segundo período de transferências do futebol brasileiro. A principal novidade foi a regularização do meia Kaio Nunes, que chega por empréstimo até o final da Série B e está disponível para ser escalado pelo técnico Allan Aal no duelo contra o Vasco, no sábado (23).

Dos reforços confirmados, cinco nomes aguardam regularização: o volante Sousa, o meia Renan Bressan e os atacantes Neto Pessoa e Jonata Bastos.

O dia colorado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, porém, foi movimentado com retornos de jogadores que estavam emprestados. Todos, a princípio, não devem ficar no Vila Nova. Os meias Cássio Gabriel e Gustavinho, o zagueiro Matheus Barbosa e os atacantes Marcos Paulo e Matheus Porto.

Nenhum dos atletas treina no clube colorado e a diretoria vilanovense ainda vai definir como seguirão suas respectivas situações no Vila Nova. O meia Cássio Gabriel, por exemplo, deve ser negociado. Ele recebeu uma proposta da Ponte Preta e negocia acerto com o clube paulista.

Outra novidade do Vila Nova nesta abertura da janela de transferência foi a rescisão de contrato com o volante Kallyl. O jogador de 27 anos foi contratado em 2020, emprestado em duas ocasiões para o Goianésia e teve contrato rescindido nesta segunda-feira.