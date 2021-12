Esporte Retrospectiva 2021: ano com dois títulos nacionais para goianos, não da mesma temporada Vila Nova foi campeão da Série C 2020 no início de 2021, e Aparecidense terminou ano como campeã da Série D. Atlético-GO e Goiás terminaram temporada com objetivos alcançados

Em período de uma temporadas emendada à outra, 2021 foi ano que conheceu dois campeões da Copa do Brasil, dois campeões de cada uma das divisões do Campeonato Brasileiro, além dos regionais e outras competições. Quando o ano começou, as edições de 2020 entravam em sua reta final. A Série A, por exemplo, ia para a 28ª rodada. É por causa do calendário que o futebo...