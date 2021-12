Esporte Retrospectiva 2021: ano de título e vices para o Vila Nova Tigre inicia 2022 confiante em seguir com campanhas que o levem para decisões de campeonatos, como ocorreu no ano de 2021

No futebol profissional, o Vila Nova de 2021 ficou marcado pela conquista do terceiro título da Série C a um ano com dois vice-campeonatos e trauma por disputas de pênaltis. O Tigre voltou à Série B com direito a duas campanhas completamente diferentes entre os turnos e figurou em duas decisões ao longo do ano, que apesar das derrotas nas finais, dão confiança para que em...