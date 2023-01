Por quase dois anos e meio, o maior palco do futebol goiano viveu o silêncio das arquibancadas e a completa ausência de jogos por estar sucateado e sem a manutenção completa que precisa.

Ainda com muito a ser feito, o Serra Dourada voltou ao cenário local e abrigou os maiores públicos de 2022 em Goiás: Vila Nova 0 x 2 Fluminense (29.631 pessoas) e Atlético-GO 3 x 1 São Paulo (33.047 pessoas).

Porém, foi utilizado em competições nacionais (Copa do Brasil e Copa Verde) e internacionais (Copa Sul-Americana), servindo ao Vila Nova e ao Atlético-GO em jogos pontuais, em apenas nove ocasiões. Por causa da iluminação insuficiente, não pode receber jogos de Série A, por exemplo. O Dragão teve de pagar multa por causa do sistema mesmo jogando no local.

Dois jogos foram disputados, em novembro, pela Copa Master. E dois jogadores que disputaram o Mundial no Catar atuaram no Serra Dourada: Sergio Rochet (goleiro) e o renomado Luis Suárez (atacante), ambos do Nacional.

O argentino Germán Cano, artilheiro do Brasileirão e do futebol brasileiro em 2022, fez um dos seus 44 gols na temporada no Serra, na vitória sobre o Vila Nova.

Nos jogos, festa da torcida atleticana - obteve três vitórias sobre Olimpia-PAR (2 a 0 e 5 a 3 nos pênaltis), Nacional-URU (3 a 0) e São Paulo (3 a 1) - na Copa

Sul-Americana, porque o Antonio Accioly não tinha capacidade mínima de público (20 mil pessoas) exigidas pela Conmebol.

A galera vilanovense lamentou o revés na final da Copa Verde - perdeu do Paysandu, nos pênaltis, no último jogo oficial do ano. Foi o Tigre quem reabriu o Serra Dourada pela Copa do Brasil, no dia 11 de maio, na 3ª fase - foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0. Na Série B, o Tigre recebeu Grêmio, Vasco, Londrina-PR e Ituano-SP.

