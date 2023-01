Durante boa parte da temporada, o Atlético-GO viveu expectativa de fechar o que chamou de "ano perfeito." Poderia ter sido, mas o título do Estadual, a segunda melhor campanha do clube na Copa Brasil (eliminado nas quartas de final) e a inédita presença na semifinal da Copa Sul-Americana na terceira participação atleticana no torneio internacional foram resultados seguidos do rebaixamento à Série B.

O discurso de prioridade ao Brasileirão ficou em plano inferior à medida que o Dragão conseguia resultados expressivos nas competições eliminatórias. Nelas, também vacilou nas decisões contra Corinthians (4 a 1, nas quartas de final da Copa do Brasil) e São Paulo (2 a 0, e 4 a 2 nos pênaltis, na semifinal da Copa Sul-Americana). As campanhas foram elogiadas, mas as eliminações, muito lamentadas por ocorrerem após vantagens construídas.

Nos pontos corridos da Série A, o Atlético-GO foi rebaixado pela terceira vez - o time caiu antes em 2012 e 2017. Na elite, disputou as edições de 2010, 2011, 2012, 2017, 2020, 2021 e 2022.

A temporada foi aquela em que o clube mais jogou - 74 vezes nos quatro torneios disputados. Neles, o desempenho defensivo foi criticado - sofreu 86 gols (média de 1,16 por jogo).

O Dragão teve muitos jogos e trocas de técnicos. Até fevereiro, foram três: Marcelo Cabo, o auxiliar Eduardo Souza e Umberto Louzer, que assumiu naquele mês e ganhou o Goianão, obteve bons resultados nas copas Sul-Americana e do Brasil. Mesmo com o elenco curto para rodar em três torneios paralelos como justificativa, foi demitido.

O auxiliar Anderson Gomes dirigiu o time uma vez antes de Jorginho, que voltou um ano após divergência com Adson Batista. O técnico fez bom trabalho, obteve resultados expressivos nas copas do Brasil e Sul-Americana. Se desgastou após briga inútil na imprensa com o português Abel Ferreira (técnico do Palmeiras).

Perdeu o comando, o time caiu de produção, e Jorginho caiu após mudanças equivocadas contra o Goiás (tirou Jorginho, Baralhas e Ayrton aos 28 minutos do primeiro tempo) na derrota por 2 a 1 no dia 27 de agosto.

Os xarás Eduardo Baptista (técnico) e Eduardo Souza (auxiliar) chegaram para ajeitar a casa, mas Baptista teve rendimento pífio (uma vitória, cinco derrotas) e só durou um mês.

Eduardo Souza assumiu o time em penúltimo lugar na Série A, houve a reação (três vitórias, cinco empates e duas derrotas), mas o rebaixamento após três anos não foi evitado (18º lugar, com 36 pontos). A primeira mudança para 2023 foi efetivar Eduardo Souza como treinador.

Como boas lembranças, ficaram as vitórias sobre o Goiás no Goianão (1 a 0 e 3 a 1, na Serrinha) e na Copa do Brasil (3 a 0, na Serrinha), Olimpia (2 a 0 e 5 a 3 nos pênaltis), Nacional de Luis Suárez (1 a 0 e 3 a 0), São Paulo (3 a 1), Corinthians (2 a 0 na Copa do Brasil) e 2 a 0 no Fluminense (Maracanã).

É do Dragão o maior público do futebol goiano no ano: 29.612 pagantes e 33.047 pessoas no Serra Dourada, pois o regulamento da Sul-Americana não permitia jogos no Antonio Accioly nas fases avançadas da competição.

O Dragão de 2022 sofreu defensivamente. Rodou três goleiros: Luan Polli, Ronaldo (contundido, volta em 2023) e Renan. O lateral Dudu oscilou, mas ficou valorizado por ter sido monitorado pela comissão técnica da seleção brasileira em 2021. Já deixou o clube rumo ao Fortaleza. Wellington Rato, artilheiro do clube com 15 gols e 70 jogos disputados, também saiu, rumo ao São Paulo, rendendo R$ 5 milhões aos cofres atleticanos.

Entre os destaques do ano, Gabriel Baralhas segue na equipe. Marlon Freitas e Jorginho decepcionaram nos jogos decisivos dos últimos meses. Marlon vai para o Botafogo, mas caiu muito de produção e a forma como saiu gerou críticas da torcida. Jorginho, recordista de jogos pelo clube nos últimos anos, virou reserva e acabou acertando a rescisão com o clube.