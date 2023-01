No Campeonato Goiano 2022, o Atlético-GO reafirmou a condição de um dos clubes favoritos à conquista do título. O Dragão, depois de ficar fora da decisão do ano anterior (2021), voltou a ser campeão do Estadual numa campanha marcada pela instabilidade no começo da temporada e a tripla troca de técnicos no agitado mês de fevereiro: Marcelo Cabo, Eduardo Souza e Umberto Louzer, o terceiro da lista e que levou o Dragão a estabelecer nova marca no futebol goiano - a de se tornar o segundo maior vencedor, com 16 taças, superando o Vila Nova (15), mas atrás do Goiás (28).

Novamente, após duas edições (2020 e 2021), Atlético-GO e Goiás voltaram a decidir o título. O time atleticano foi superior, ganhando os jogos da final (1 a 0 e 3 a 1). Os rubro-negros vibraram, pois a vitória final foi na casa do Goiás, na Serrinha, na primeira decisão entre ambos no local. O Dragão ganhou o jogo, atravessou a cidade e recebeu a taça no Estádio Antonio Accioly, ao lado da torcida.

Por causa de polêmico pênalti favorável ao Dragão no Accioly, a direção do Goiás reclamou da Federação Goiana de Futebol (FGF). O presidente do clube, Paulo Rogério Pinheiro, disse que o time seria campeão e jogaria o troféu "no lixo."

O Goianão teve outras marcas: a boa média de gols (2,39 gols por jogo), a surpreendente campanha do Iporá (de candidato ao rebaixamento, reagiu e chegou à semifinal da elite pela primeira vez), a decepcionante atuação do campeão do ano anterior (Grêmio Anápolis, que correu risco de descenso, não venceu nenhuma vez e empatou oito de dez jogos).

No ano de retorno à elite e dos 30 anos do inédito título do Goianão 1992, o Goiatuba não se firmou e caiu junto com a Jataiense.

O Vila Nova teve números consistentes na 1ª fase. Superou o Atlético-GO nos dois clássicos (3 a 2 e 2 a 0), mas recebeu o troco na semifinal (3 a 2, com direito a gol olímpico de Matheusinho no Antonio Accioly, e empate dramático em casa de 1 a 1). O Tigre ampliou para 17 anos o jejum de títulos no Estadual (o último foi em 2005).

Nicolas foi o artilheiro (oito gols, um deles na final) e fez parte de um ataque goleador do Goiás, ao lado de Pedro Raul (campeão pelo Dragão em 2019 e autor de sete gols pelo alviverde em 2022 no Estadual) e Vinicius (quatro gols), destaque até sentir lesão muscular na final.

O brilho na decisão foi de Shaylon, Wellington Rato, Jorginho e Marlon Freitas (o capitão fez um gol em cada jogo), o Atlético-GO levantou a taça de campeão.

DIVISÃO DE ACESSO

A Divisão de Acesso foi disputada a partir do início de agosto por oito clubes e teve dois turnos. Inhumas e Goiânia, clubes tradicionais, conquistaram a vaga à 1ª Divisão.

A principal novidade foi o retorno de um clube de tradição no interior - o Inhumas. A Pantera Avinhada voltou à elite após 27 anos e faturou o título inédito, com uma gestão simples e eficiente e o comando de um técnico que vai se especializando em formar times competitivos - o ex-jogador Gilberto Pereira.

Na companhia do Inhumas, o Goiânia voltou à elite em campanha de altos e baixos. O Galo fez o investimento mais midiático - o atacante Walter, em fim de carreira e sem condições físicas, distante do jogador decisivo no Goiás em 2012 e 2013. Não deu certo. Após alguns minutos em poucos jogos, o Galo se desfez de Walter.

Na reta final, faltando duas rodadas, trocou o técnico Marcus Alexandre por Lucas Oliveira após duas derrotas. Com duas vitórias e tropeço da Anapolina na rodada final, o Galo festejou vaga no Olímpico.

As decepções foram a Anapolina (teve quatro técnicos, ficou em 3º lugar e não subiu), o Cerrado (fez o caminho inverso, pois foi campeão da Terceirona e voltará em 2023) e o Itumbiara (campeão goiano em 2008, teve o segundo rebaixamento seguido e jogará a Terceirona em 2023).

TERCEIRONA

A 3ª Divisão também significou a mudança de patamar para o Santa Helena, vice-campeão do Goianão 2010, campeão da Divisão de Acesso (2008) e da Terceirona (2007). O clube foi campeão e sobe junto com o Centro-Oeste, nova equipe goiana e com base em Senador Canedo.

O torneio foi marcado pelos problemas dos clubes para sediar jogos nos seus estádios. O Santa Helena jogou algumas vezes em Rio Verde, por exemplo, no início. O Centro-Oeste foi mandante na final em Inhumas porque não pôde jogar em Senador Canedo. Ambos precisam recuperar os estádios locais.

FEMININO

Depois de quatro temporadas, o Aliança voltou a conquistar o título goiano no futebol feminino. Maior campeão do Estadual, com 15 troféus, o time, comandado pela técnica Cristiane Guimarães e que faz parceria com o Goiás, bateu o rival Vila Nova/Universo no jogo decisivo.

O Goianão feminino foi disputado por quatro equipes - Morrinhos e Atletas de Jesus foram os outros. Os clubes se enfrentaram em dois turnos. Como o Aliança/Goiás venceu os dois, garantiu o título sem a necessidade de final. O jogo do título foi diante do Vila Nova/Universo e terminou com vitória de 2 a 1 da campeã.

No âmbito nacional, o Vila Nova/Universo foi o time que teve a principal conquista. A equipe colorada, liderada pela melhor jogadora do futebol goiano, a camisa 10 Samara, faturou o acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro.

O time vilanovense chegou à semifinal da Série A3, foi eliminada pelo Taubaté-SP, mas chegou entre os quatro melhores para conquistar o acesso.

Nesta mesma divisão (A3), o futebol goiano teve o Atlético-GO como outro representante do Estado. A equipe rubro-negra caiu na 1ª fase justamente após duelos contra o Vila Nova/Universo. Na ida, o time colorado venceu por 2 a 0, na volta o Atlético-GO ganhou por 2 a 1 - o Vila avançou pelo gol marcado fora de casa. Foram os primeiros clássicos goianos por uma competição nacional de futebol feminino na história.

Na Série A2, o Aliança/Goiás fez campanha decepcionante com seis derrotas em seis jogos na fase de grupos e acabou rebaixado à Série A3.

BASE

E na base? Não faltou grito de “campeão” na primeira temporada completa desde o início da pandemia da Covid-19.

O Atlético-GO venceu seis competições e foi vice em outras três. O Vila Nova garantiu dois títulos, o Goiás apenas um. Jataiense, Canedense, Guanabara City, Bela Vista e Aragoiânia tiveram uma conquista, cada, neste ano.