O Goiás teve um ano de afirmação, pois conseguiu se manter na Série A (13º lugar, com 46 pontos) no retorno à elite sem grandes investimentos. A campanha garante vaga na Sul-Americana 2023. No cenário local, o clube chegou a quatro edições sem conquistar o Goianão - não é campeão desde 2018, algo inédito desde o final da década de 70.

A perda foi fora de campo - a morte do principal dirigente do clube, Hailé Pinheiro, na manhã do dia 7 de setembro (no feriado da Independência do Brasil). O dirigente tinha 86 anos, lutava contra um câncer na garganta e deixa legado de quase 60 anos ligados à gestão e política interna do Goiás.

Os títulos locais (Goianão), regionais (Copa Centro-Oeste), nacionais (Série B), as presenças marcantes na Sul-Americana (vice em 2010), a inédita presença na Libertadores (2006) e a chegada ao Brasileirão tiveram a participação do histórico dirigente.

Hailé tinha se afastado do Conselho Deliberativo pouco antes de morrer porque estava debilitado. As presidências do órgão e do clube são, hoje, ocupadas por parentes próximos do dirigente: o sobrinho Edminho Pinheiro, e o filho, Paulo Rogério Pinheiro, respectivamente.

Após o vice-campeonato da Série B 2021, o Goiás fez investimentos modestos, mas um deles foi decisivo - o atacante Pedro Raul, repatriado junto ao futebol japonês. O jogador fez a melhor temporada da carreira - 26 gols em 50 jogos, dos quais 19 gols foram no Brasileirão, em que foi vice-artilheiro ao disputar a artilharia com Germán Cano (Fluminense).

O clube procurou no mercado um treinador. Citou o interesse por Dorival Júnior, que terminou o ano valorizado após os títulos da Libertadores e Copa do Brasil, pelo Flamengo. Mas começou o ano com o auxiliar, Glauber Ramos.

A direção tentou inovar ao buscar um nome de peso: o ex-técnico Paulo Autuori, como coordenador de futebol. Autuori indicou o jovem Bruno Pivetti, de 38 anos. Os dois ficaram um mês no clube - de 24 de fevereiro a 24 de março.

O alviverde viveu fase de muitas lesões musculares no primeiro semestre - o atacante Vinícius, destaque do Goianão, por duas vezes sofreu com as contusões. Outros jogadores, também.

Glauber Ramos voltou ao comando uma vez mais. Apesar de fazer campanha segura no Goianão, o Goiás perdeu a final para o Atlético-GO (1 a 0 no Bairro de Campinas e 3 a 1 na Serrinha).

Na estreia na Série A, o time foi goleado pelo Coritiba (3 a 0), mas conseguiu se acertar após a contratação do técnico Jair Ventura.

Na 3ª fase da Copa do Brasil, obteve vitória dupla (1 a 0 no tempo regulamentar e 9 a 8 nos pênaltis) sobre o RB Bragantino-SP em uma atuação épica do goleiro Tadeu, que defendeu cinco cobranças. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Goiás voltou a ser castigado pelo Atlético-GO na Serrinha (3 a 0).

Os melhores momentos diante do rival ficaram para a Série A. O Goiás venceu duas vezes o Dragão. Na primeira, fez 1 a 0 no jogo marcado e manchado pelo episódio de injúria racial contra o jogador Fellipe Bastos, no Antonio Accioly, no dia 8 de maio. O jogador relatou que foi xingado de "macaco", fez a denúncia, e a Polícia Civil abriu inquérito. O caso até hoje não foi concluído. Depois disso, o alviverde venceu em casa (2 a 1) e provocou a demissão do técnico Jorginho.

Ao fim da temporada, o Goiás viu Pedro Raul ser principal responsável pelos gols esmeraldinos, brigar palmo a palmo pela artilharia com Cano em determinado momento - na reta final, o atacante argentino acabou deslanchando - e tudo isso ajudar na permanência do clube na elite nacional no ano de retorno.

Como bônus, o 13º lugar garante a volta à Sul-Americana, competição que o clube disputou pela última vez em 2020.

O último mês do ano foi de planejamento para 2023 e contratações, incluindo a do técnico Guto Ferreira, que tinha garantido permanência no Coritiba, mas foi desligado e, horas depois, anunciado como treinador do Goiás.