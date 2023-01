A morte de Pelé, às 15h27 do dia 29 de dezembro, em São Paulo, marcou o fim do ano a dois dias de encerrar 2022. Morreu o homem Edson Arantes do Nascimento, aos 82 anos. O Rei do Futebol não perderá a majestade e, conforme o nome de um documentário sobre as façanhas dele, será sempre “Pelé Eterno”.

Nos últimos anos, Pelé travou batalha contra problemas de saúde. Um jogo duro que começou há dez anos, em 2012, com a primeira cirurgia na região do quadril. Teve complicações renais, mas o câncer no colón, diagnosticado em 2021, foi o mais implacável adversário. Ele tentou driblá-los na medida do possível.

Com o problema, as dores e o sofrimento eram outros, diferentes da contusão que o tirou do restante da Copa do Mundo no Chile (1962) ou das pancadas das quais foi vítima na 1ª fase do Mundial da Inglaterra (1966), na derrota (3 a 1) para Portugal. Cadeira de rodas, cirurgias, internações entraram na rotina de Pelé. O óbito no Hospital Albert Einstein veio como apito final do último jogo do ex-jogador.

Será imortal, histórica e esportivamente falando. Certamente as homenagens serão diversificadas durante o luto, o velório, que começará nesta segunda-feira (2), e a sequência.

Leia também:

+ Adversários do futebol goiano reverenciam Pelé

+ Médico de Goiânia lembra histórias de infância de jogos com Pelé

Natural de Três Corações-MG, criado em Bauru-SP (despontou no Bauru Atlético Clube, o Baquinho) e projetado no Santos, Pelé virou cidadão do mundo. Coroado Rei do Futebol, virou Atleta do Século. É lenda, atemporal, fenômeno que ultrapassa fronteiras do esporte para torná-lo um personagem icônico, reverenciado. São 1.283 gols.

Os casos e fatos são diversificados. Por causa de um jogo dele pelo Santos, em excursão à África, houve cessar fogo breve na guerra civil no Congo (ex-Zaire), em 1969. Naquele mesmo ano, cravou outra marca lendária, ao fazer o milésimo gol da carreira sobre o Vasco, no Maracanã, um dos estádios onde fez história pelo Santos e a seleção brasileira.

Chegou muito bem à Copa do México em 1970. Foi o líder da equipe, o diferencial num time de craques. Abriu a final com gol sobre a Itália e fechou a conquista do título com passe para o capitão Carlos Alberto Torres no último gol, antológico, na goleada de 4 a 1.

Carimbou aquela Copa com o selo de qualidade dos lances que não foram gols: o chute do meio-campo na estreia, o cabeceio defendido pelo inglês Gordon Banks e o drible de corpo, em forma de X, no goleiro uruguaio Mazurkiewicz. Antológicos, assim como o primeiro gol na Copa de 1958, com direito a drible seco e de costas, sobre o País de Gales.

Nas quatro Copas disputadas (1958, 1962, 1966 e 1970), Pelé balançou as redes em todas elas. Doze gols. Outros ídolos superaram o número, mas a marca dele paira acima.

Assim como no Santos. Os gols e os títulos, desde o Paulista até as duas edições do Mundial de Clubes (1962 e 1963), fizeram o clube viver fase áurea a partir da estreia do menino magro e craque do Baquinho que chegara de Bauru, em 1956, até a despedida, em 1974, diante da Ponte Preta. Não havia cotas de TV, patrocínios, negociações milionárias. O Santos vivia do talento de Pelé e companhia.

Galáctico, Pelé foi atração, uma espécie de garoto propaganda que fez o “soccer” despontar no Estados Unidos. Pelo New York Cosmos, jogou de 1975 a 1977. Ainda foi campeão da liga norte-americana (1977). Foi a partir desta fase que conseguiu firmar os melhores contratos.

O marketing esportivo alcançou outro patamar. O futebol brasileiro ganhou outro status com Pelé em campo. Foi tri mundial em 12 anos. Depois dele, ganhou duas Copas. O futebol fica órfão de um craque, que foi ministro, ator, compositor, acadêmico de Educação Física, pracinha, Embaixador da ONU. Um homem além de seu tempo e que será eterno.