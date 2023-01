Campeã da Série D do Brasileiro 2021, a Aparecidense esteve próxima do segundo acesso seguido em nível nacional. Na Série C, o representante de Aparecida de Goiânia estreou com vitória fora (2 a 0 sobre o Ypiranga-RS), mas não engrenou sob o comando do técnico Eduardo Souza, que havia se desligado do Atlético-GO.

Depois de apostar em Moacir Júnior, a equipe se ajustou, conquistou bons resultados e garantiu a última vaga para se classificar à fase final na última rodada da 1ª fase, em disputa acirrada com Botafogo-PB, Ypiranga-RS, São José-RS e Remo-PA.

Na fase seguinte, a Aparecidense ficou no Grupo B, ao lado da força paulista do Mirassol-SP e de Volta Redonda-RJ e Botafogo-SP. Decidiu a vaga na rodada final, mas perdeu o jogo do Mirassol-SP (2 a 1), não conseguiu ultrapassar o Botafogo-SP (10 pontos). O Camaleão ficou com 7 pontos e teve o artilheiro - Alex Henrique (12 gols).

Mirassol-SP (campeão), ABC-RN (vice), Botafogo-SP e Vitória-BA foram os clubes que conquistaram o acesso à Série B 2023.

Na Série D 2022, os goianos Anápolis, Iporá e Grêmio Anápolis não se deram bem no Grupo A-5.

O Anápolis passou em 2º lugar (25 pontos), mas não soube tirar vantagem do direito de decidir em casa na 2ª fase. Em viagem com logística difícil, foi goleado pelo Real Noroeste-ES (5 a 2) fora.

Na volta, não pôde atuar em Anápolis por causa de um evento municipal no Estádio Jonas Duarte. O Galo da Comarca foi superior no Estádio Olímpico (Goiânia), goleou por 3 a 0 e não foi eficiente nos pênaltis - derrota de 3 a 1 e eliminação na 2ª fase.

Goianos na Copa do Brasil

Quatro clubes - Atlético-GO, Goiás, Grêmio Anápolis e Vila Nova - representaram o futebol goiano na Copa do Brasil. Rei do empate no Goianão (oito vezes), o Grêmio Anápolis empatou (0 a 0) com o Juazeirense-BA e caiu na fase inicial. Os pênaltis decidiram o futuro dos três clubes da capital e, pela primeira vez, dois times goianos se enfrentaram no torneio - Atlético-GO x Goiás.

O Dragão se deu melhor e eliminou o rival (0 a 0 e 3 a 0, na Serrinha) nas oitavas. O Atlético-GO fez a segunda melhor campanha do torneio - nas quartas de final, bateu o Corinthians em casa (2 a 0), mas, apático e medroso fora, foi goleado (4 a 1).

O goleiro Tadeu, do Goiás, teve noite épica em Bragança Paulista-SP ao defender cinco penalidades. Vitória do Goiás (9 a 8) na 3ª fase. O Vila passou pelo Guarani nos pênaltis (5 a 4) na 2ª fase, mas parou no Fluminense (3 a 2 e 2 a 0).