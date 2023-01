Em boa parte, o Vila Nova repetiu 2021 em 2022. Coincidências de um clube que vê os reveses se tornarem escritas. O Tigrão continuou sem títulos, como em 2021. Teve crises técnicas, mas a torcida carregou o time quando foi possível. Houve trocas de técnicos tal qual na temporada anterior.

No penúltimo dia do ano, uma tristeza com o luto pela morte de João Carneiro, principal dirigente da história do Vila Nova, aos 87 anos. O ex-presidente do clube morreu na sexta-feira (30) após cinco dias internado por causa de complicações de saúde - lidava com sequelas de um AVC que sofreu 12 anos antes. O clube viveu o luto, recebeu a solidariedade dos rivais e ressaltou o legado do dirigente, que deixou mulher, três filhos e nove netos.

O Vila sofreu no primeiro semestre, reagiu na sequência e fechou 2022 perdendo nos pênaltis o título da Copa Verde, como favorito e diante de um clube paraense, como em 2021.

O Tigre abriu o ano com o anúncio, nas redes sociais, de uma contratação de impacto - o meia-atacante Matheusinho, ex-Atlético-GO, foi atração no réveillon colorado, marcou o último gol do time na final da Copa Verde, mas deixou o clube.

Em campo, Matheusinho fez gol olímpico no Atlético-GO, na semifinal do torneio estadual. Wagner (ex-Cruzeiro, Fluminense e Vasco) foi contratado. Em abril, a novidade foi o volante Ralf, campeão mundial dez anos antes pelo Corinthians (2012) sob comando do técnico Tite (seleção brasileira).

No Goianão, o time venceu duas vezes o Atlético-GO, mas, na semifinal, o Dragão foi algoz e eliminou o clube vilanovense no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) com empate (1 a 1), silenciando a fanática torcida colorada.

Depois de apostar na continuidade do trabalho de Higo Magalhães, o treinador foi demitido após 25 jogos em 2022 - oito vitórias, dez empates e sete derrotas. Ele dirigiu o Vila na Copa do Brasil, classificou o time nos pênaltis diante do Guarani, mas não passou pelo Fluminense na 3ª fase. A melhor impressão foi no Rio, mas sofreu a virada (3 a 2).

Para o lugar de Higo, a direção apostou em Dado Cavalcanti, que chegou e saiu sem nenhuma vitória em sete jogos da Série B. O rebaixamento entrou na rota do clube no final do 1º turno - só 14 pontos em 57 disputados e a lanterna.

No returno, sob comando de Allan Aal, o Vila virou a tabela de classificação com a 4ª melhor marca - 33 pontos conquistados na segunda metade da competição. A vitória que tirou qualquer risco de queda foi sobre o campeão da Série B, o Cruzeiro - gol de Matheusinho. No ano anterior, a trajetória na Série B foi semelhante.

Restava a Copa Verde como chance de título após o último - a Série C 2020. O time, por pouco, não deixou escapar a vaga em casa, após empate (0 a 0) e vitória nos pênaltis (3 a 2) sobre o Real Noroeste-ES em decisão de muitas penalidades desperdiçadas. Na semifinal, o Vila eliminou o campeão do torneio em 2020 - o Brasiliense-DF.

Final, empate de 0 a 0 em Belém-PA contra o Paysandu. No Serra Dourada, o título estava encaminhado com gol de Matheusinho, até o fim do jogo. O Paysandu empatou numa cobrança de falta no último lance e silenciou a torcida vilanovense nas penalidades - 4 a 3. Em 2021, o Vila perdeu do Remo nos pênaltis (4 a 2).

Outra surpresa estava por vir. Após iniciar processo de reformulação do elenco e a permanência de Allan Aal, o Vila voltou a surpreender. Na manhã de quarta-feira (23 de novembro), em comunicado sucinto da assessoria de imprensa, o clube anunciou a saída do treinador que evitou o descenso à Série C e colocou o time na decisão da Copa Verde.

Alguns dias depois, Claudinei Oliveira foi contratado para liderar o projeto colorado em 2023.