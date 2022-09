Em 2017, o então presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Hailé Pinheiro, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Jackson Abrão, após mais de 50 anos a frente do clube esmeraldino.

Na ocasião, o ex-diferente falou sobre o futuro político do clube, sobre a situação esportiva da equipe, além de traçar um balanço sobre a gestão do presidente executivo Sergio Rassi.

Hailé Pinheiro morreu na manhã desta quarta-feira (7), em Goiânia. O clube esmeraldino divulgou que a morte do dirigente ocorreu às 11h30, ao lado da família. A causa da morte não foi divulgada.

