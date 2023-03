Eduardo Leite passou parte da carreira à espera de uma chance para atuar. Cria da base do Vila Nova, clube em que começou aos 15 anos, o zagueiro se transferiu depois para o Goiânia, mas com poucas oportunidades no time principal. Era reserva na campanha do acesso do Galo ano passado.

Na temporada atual, imaginou que não teria muitas oportunidades, mas teve o crédito do técnico Lucas Oliveira. Virou titular e seguiu no time mesmo com a saída do treinador. No Estadual, ficou fora somente do último jogo, em que o time dele foi goleado pelo Goiás (8 a 3), porque estava suspenso. Jogou onze vezes e saiu do anonimato ao marcar dois gols na surpreendente vitória (4 a 2) sobre o Atlético-GO, no clássico mais antigo da capital.

“Agora é que as coisas começaram a clarear na minha carreira. Estava tentando ir para o exterior (jogar num clube do Catar, após o Mundial). Então, tive a chance de jogar com o Lucas (Oliveira). Ele me passou muita confiança”, relatou Eduardo Leite, de 22 anos.

Leia também

+ ‘O Galo foi operado’, diz presidente do Goiânia após goleada para o Goiás

Segundo o jogador, para a carreira clarear, a luz veio do pai dele, o carteiro Edmilson Leite da Silva, que tentou a carreira na base de clubes da capital. “Ele (pai) falou para que eu me apresentasse (ao Goiânia), que treinasse forte (na pré-temporada). Estou jogando. Por isso, as coisas começaram a clarear”, disse o jovem jogador, de 1,92m, 82kg e natural de Goiânia.

Eduardo Leite é uma das típicas revelações tardias no futebol, pois só aos 22 anos começa a receber o reconhecimento. No total, como profissional, Eduardo contabiliza 17 atuações, três delas no Goiânia na Divisão de Acesso 2021 (sob comando do técnico Vitor), mais três na Série D (no Jaraguá) e as atuais 11 presenças no Estadual 2023. Por pouco, não desistiu. Na base do Galo, recebeu incentivos dos técnicos Alan Kardec e Leandro Madureira para seguir e esperar a chance.

Os dois gols marcados sobre o Atlético-GO foram em conclusões com o pé, mas em jogadas ensaiadas de bola parada. “O meu forte é o jogo aéreo. Aprendi muito jogando ao lado do Marcelo Xavier (zagueiro que está suspenso e acertou a rescisão nesta semana). Assumi a camisa 3 e espero evoluir”, disse Eduardo Leite. O projeto é que o Goiânia possa emprestá-lo para disputar uma das séries do Brasileirão 2023.

Houve a renovação de contrato por mais um ano – até o final do Goianão 2024. “Nós temos a intenção de emprestá-lo. O Eduardo é um bom jogador, merece disputar uma competição nacional. Mas precisa ser por um clube que possa dar-lhe a chance de jogar e continuar evoluindo”, explicou o presidente do Goiânia, Alexandre Godoi. A expectativa é de, após o Estadual, Eduardo Leite seja emprestado para um clube da Série C.