Revelado nas categorias de base do Goiás, o zagueiro Ernando anunciou aposentadoria do futebol aos 34 anos, e após disputar 715 partidas. Natural de Formosa (GO), o jogador esteve por último no Guarani. Agora ex-jogador, Ernando disse que não tem planos de seguir carreira dentro do futebol no momento.

Ernando começou a carreira profissional pelo Goiás, onde ficou entre 2006 e 2013. Pelo clube esmeraldino, o zagueiro disputou 405 jogos e conquistou o Campeonato Goiano quatro vezes (2006, 2009, 2012 e 2013) e a Série B do Campeonato Brasileiro de 2012.

Leia também:

+ Goiás vence o Goianésia e se classifica às quartas do Goianão

+ Tabela completa do Goianão 2023

Após a passagem pelo Goiás, Ernando ainda defendeu o Internacional, Sport Recife, Bahia, Vasco da Gama e Guarani. O zagueiro ainda ergueu taças do Campeonato Gaúcho (2014, 2015 e 2016) e Campeonato Baiano (2019 e 2020).

“Sempre tive o sonho de ser atleta profissional de futebol e após muitos obstáculos percorridos consegui realizar esse sonho tão desejado. Serei sempre grato a todos os clubes e profissionais com quem trabalhei. Agradeço ao Goiás, Internacional, Vasco, Sport, Bahia e Guarani. Foram 715 partidas disputadas em minha carreira com muito profissionalismo”, publico Ernando em suas redes sociais.