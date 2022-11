Não faltou a dancinha do Pombo na primeira partida do Brasil no Catar. O brilho de Richarlison garantiu à seleção brasileira uma vitória na estreia na Copa do Mundo, na tarde desta quarta-feira (24), horário de Brasília. A equipe venceu a Sérvia por 2 a 0, no segundo jogo do Grupo G, com dois gols do atacante do Tottenham, um deles um golaço em um voleio.

O Brasil lidera o Grupo G por ter vencido por um gol a mais do que a Suíça, que bateu Camarões por 1 a 0 no primeiro jogo da chave. As duas seleções têm três pontos.

Além do brilho de Richarlison, estreia do Brasil teve boas atuações de Vini Jr, Casemiro e Raphinha.

Escalação confirmada

O Brasil iniciou o jogo com uma escalação inédita e bem ofensiva, que era prevista nos dias que antecederam a estreia. O desenho tático já tinha sido utilizado no ciclo da Copa, mas não com os 11 que iniciaram a partida desta estreia no Catar.

Casemiro era o único volante, com Lucas Paquetá como segundo homem de meio-campo e Neymar centralizado, com bastante liberdade no setor ofensivo. O trio de frente tinha Raphinha (ponta direita), Richarlison (centroavante) e Vinicius Junior (ponta esquerda).

Ataque contra defesa

O Brasil teve uma inicial dificuldade de saída de bola, resolvida com dribles de Vinicius Junior, que ajudava atrás e vinha buscar a bola. Logo a seleção brasileira acertou os passes e passou a empurrar a Sérvia para seu campo de defesa.

A etapa foi toda de ataque contra defesa, com a Sérvia chegando ao último terço do campo pouquíssimas vezes e apenas quando o Brasil errava e a equipe europeia puxava um contra-ataque. Fora isso, a seleção brasileira dominava a posse de bola e ficava no campo de ataque, mas sem conseguir finalizar tanto.

Aos 9 minutos, Neymar recebeu no meio da área depois de jogada pela esquerda de Vini com Alex Sandro, mas não conseguiu finalizar.

Leia também:

+ CR7 chega a recorde, e Portugal vence Gana na estreia

+ Classificação e tabela com horários de jogos da Copa do Catar

Vini Jr nas principais jogadas

Vini partiu para cima da marcação sérvia pela esquerda, aos 12, mas não conseguiu dar sequência e conseguiu o escanteio. Foram duas cobranças fechadinhas de Neymar. O goleiro tirou de soco uma delas e encaixou a outra.

O Brasil tinha dificuldade para entrar na defesa do time da Sérvia e sofria muitas faltas. Na falta de chutes a gol, aos 20 Casemiro arriscou de muito longe. O goleiro Vanja pegou.

Nas vezes em que conseguiu chegar, a Sérvia explorou as bolas pelo alto. Alisson pegou fácil aos 24.

Aos 26, Casemiro encontrou Vini em um passe rasteiro para a área, de muito longe. O atacate quase pegou, mas a bola foi muito rápida e o goleiro conseguiu tirar.

Raphinha mais explorado

A seleção brasileiro virou o lado e passou a explorar mais Raphinha pela direita. Em novo lançamento longo, dessa vez pelo alto, Raphinha fez o passe de cabeça para a área, e a defesa tirou.

Nova investida veio de escanteio curto, e a jogada de Raphinha e Paquetá resultou em toque para a área, aos 30. O goleiro pegou antes de Thiago Silva alcançar a bola.

Melhor chance

Uma ótima jogada saiu novamente dos pés de Raphinha, aos 34. O jogador do Barcelona tabelou com Paquetá e recebeu invadindo a área, batendo para a defesa do goleiro.

Outra chance não resultou em finalização. Aos 40, Vini foi lançado e o zagueiro sérvio tentou tirar, mas se atrapalhou. A bola sobrou para o atacante brasileiro, que preparou o chute, mas foi atrapalhado pelo toquinho do zagueiro atrás.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com Richarlison perdendo uma chance ao finalizar na frente do goleiro, que saiu nela e defendeu.

Neymar teve cobrança de falta bem na entrada da área, mas a bola desviou na barreira. Em seguida, no escanteio, Richarlison tentou aproveitar a sobra.

Em novas jogadas, o Brasil não conseguiu a conclusão. Estava difícil superar a marcação sérvia.

Neymar conseguiu concluir aos 10, quando tentou aproveitar o cruzamento de Vini da esquerda, mas chutou um pouco desequilibrado e bateu para fora.

Em raro momento do jogo, a Sérvia conseguiu chegar duas vezes pelo alto. A defesa brasileira tirou o perigo.

Com liberdade pela meia esquerda, Alex Sandro arriscou um chute de longe e acabou sendo o que passou mais perto porque explodiu na trave direita do goleiro Vanja, que ficou batido no lance.

O gol saiu

O gol, enfim, saiu aos 17 minutos. Vini decidiu bater, de direita, para o gol uma jogada que estava sendo construída na esquerda da área. O goleiro defendeu, mas acabou dando rebote, aproveitado por Richarlison.

Aos 21 minutos, Neymar e Vini se atrapalharam na jogada e não conseguiram concluir ou acertar o gol. A Sérvia voltou a chegar pelo alto, sem grande perigo.

O perigo veio aos 25 minutos, quando, em nova bola pelo alto, o Brasil teve dificuldade para tirar e a bola ficou viva na área. Na sobra, o chute sérvio saiu muito longe do gol.

Golaço

Aos 27 minutos, um golaço de Richarlison deu tranquilidade ao Brasil. Vini cruzou da esquerda um pouco atrás do Pombo, que dominou, a bola subiu e ele deu um voleio para marcar um belíssimo gol.

A vantagem maior no placar foi o sinal para Tite trocar no time brasileiro. Vini, que foi muito bem no jogo, saiu para entrada de Rodrygo. Paquetá deixou o campo para a entrada de Fred.

Em seguida, saíram Neymar e Richarlison para entrada de Antony e Gabriel Jesus, respetivamente.

Imagem que preocupa

Ao se sentar no banco de reservas, Neymar logo já começou tratamento com gelo no pé direito. O jogador estava com a camisa encobrindo a cabeça.

Aos 35, Casemiro ainda acertou a trave em um chute de muito longe. Fred também arriscou de frente pro gol, perto da meia-lua, para a defesa de Vanja. Rodrygo arriscou para fora aos 40, levando perigo.

FICHA TÉCNICA

BRASIL: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá (Fred); Raphinha (Gabriel Martinelli), Richarlison (Gabriel Jesus), Neymar (Antony) e Vini Junior (Rodrygo).

SÉRVIA:

Vanja Milinković-Savić; Milenković, Veljković e Pavlović; Zivković (Radonjic), Saša Lukić (Lazovic), Gudelj (Ilic) e Mladenović (Vlahovic); Sergej Milinković-Savić, Dušan Tadić e Mitrović.

Local: Estádio Lusail, Catar

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Alireza Faghani (Irã)

Assistentes: Mohammadreza Mansouri (Irã) e Mohammadreza Abolfazli (Irã)

Quarto árbitro: Maguette N'Diaye (Senegal)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

Assistente do VAR: Muhammad Bin Jahari (Cingapura)

Gols: Richarlison (17'/2ºT e 27'/2ºT)