Rickson treina entre titulares no Atlético-GO antes da decisão

Durante os treinos desta semana, antes da final do Goianão 2022, o técnico Umberto Louzer não fez mistérios quanto à formação do Atlético-GO que disputará a final do torneio neste sábado (2), às 16h30, no Estádio da Serrinha. Nos três treinamentos táticos e técnicos da semana, o treinador utilizou o meia Rickson, de 24 anos, na equipe considerada titular. Rickson é o indi...