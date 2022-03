Esporte Rio Branco-AC x Vila Nova: Tigre tenta seguir plano em duas frentes Tigre quer avançar para a 2ª fase para seguir no torneio e ainda somar cota de participação

O Vila Nova vai estrear na Copa do Brasil em jogo que é oportunidade de sequência para o planejamento técnico e financeiro que o clube colorado tem para 2022. Diante do Rio Branco-AC, o Tigre decide vaga na 2ª fase do torneio nacional em duelo único na noite desta quarta-feira (2), no estádio Florestão, a partir das 20 horas. Além do objetivo de avançar de fase no ...