Uma transferência entre dois clubes rivais agitou o mercado do futebol goiano nesta sexta-feira (16). A diretorias de Goiás e Vila Nova acertaram o empréstimo do atacante Alesson, de 23 anos, que vai vestir a camisa esmeraldina em 2023.

O desfecho é considerado como positivo para os dois clubes e também para o jogador. Isso porque Alesson esteve envolvido em uma negociação frustrada com a Ponte Preta, destino dado como certo para Alesson nos últimos dias. O clube paulista não depositou o valor pretendido como compensação financeira pelo Vila Nova pelo empréstimo. Com isso, o Goiás entrou na concorrência e acabou levando o atleta para a Serrinha.

Para contar com Alesson em 2023, o clube esmeraldino vai desembolsar R$ 300 mil pelo empréstimo e ainda ficará com a preferência da aquisição em definitivo do atleta por um valor de R$ 800 mil por 70% dos direitos econômicos do jogador.

Desta forma, o Goiás entende que agrega valor ao seu elenco, com um jogador que estava atuando na Série A do Campeonato Brasileiro e tem bons números nas duas últimas temporadas por Cuiabá e Vila Nova.

O time colorado, por sua vez, renova o vínculo do jogador até o fim de 2024 e incrementa os cofres com o aporte que receberá do Goiás.

Alesson é um jogador que atua com maior frequência aberto pelo lado direito do campo. Esse é um setor que ficou carente no elenco esmeraldino com a saída de Dadá Belmonte. No elenco atual, o Goiás conta apenas com Apodi para aquele setor do campo. Na temporada passada, o time esmeraldino teve em alguns momentos o meia Diego e o centroavante Renato Júnior improvisado naquela posição. O meia-atacante Matheusinho também tem capacidade de jogar nesta função, mas ainda se recupera de uma cirurgia no joelho.

No Brasileirão de 2022, Alesson fez 21 jogos pelo Cuiabá e marcou dois gols. Ele fez 11 jogos como titular e teve, em média, 49 minutos em campo por jogo no Dourado.

Alesson deverá ser integrado ao elenco do Goiás nos próximos dias e iniciar o processo de pré-temporada para a disputa do Goianão, onde não poderá enfrentar o Vila Nova.