Invictos, mas em campanhas diferentes no Campeonato Goiano, Vila Nova e Atlético-GO chegam bastante modificados em relação ao último jogo entre as duas agremiações, na semifinal do Estadual de 2022, decidida na casa vilanovense. Na tarde do próximo domingo (22), os dois clubes disputam o clássico da 4ª rodada do Goianão no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

No último encontro, houve o empate por 1 a 1 na noite do dia 22 de março, resultado suficiente para classificar o Dragão à final estadual. Menos de um ano depois, os dois clubes voltam a se enfrentar com poucos jogadores que atuaram naquele dia.

Os clubes se ajustam na disputa do Estadual e vão se enfrentar pelo menos mais duas vezes, na Série B do Brasileiro. Ano passado, foram quatro confrontos entre os dois times: vitórias do Vila Nova (3 a 2 e 2 a 0 na 1ª fase), do Atlético-GO (3 a 2, na semifinal) e empate (1 a 1, na semi).

Das formações que iniciaram ou entraram durante a última partida da semifinal de 2022, somente dois jogadores de cada lado estão cotados para jogar no final de semana: o zagueiro Rafael Donato e o meia João Lucas, no Vila Nova, enquanto o Dragão tem o meia-atacante Shaylon e o volante Gabriel Baralhas, que pode ser negociado com o Inter nas próximas horas.

O meia e volante Rickson era rubro-negro, mas agora atua no colorado. Além deles, o atacante Airton e o lateral Jefferson ficaram no banco e não foram utilizados na partida pelo técnico Umberto Louzer. O goleiro Ronaldo também estava no Dragão, mas era a terceira opção naquele jogo, enquanto o zagueiro Ramon Menezes, que se contundiu no primeiro jogo da semifinal (Atlético-GO 3 a 2), está em fase de transição, se recuperando de dores musculares.

As mudanças começam pelos treinadores. Claudinei Oliveira (Vila Nova) vai para a quarta partida à frente o Tigre – ano passado, o comando era de Higo Magalhães. Eduardo Souza, atual técnico atleticano, havia se desligado do clube em 2022.

Os goleadores do jogo também saíram e estão no futebol paulista: Rubens (Vila Nova, agora é do São Bento) e Wellington Rato (trocou o Atlético-GO pelo São Paulo).

O time colorado teve Georgemy; Moacir (Pedro Bambu), Rafael Donato, Renato, William Formiga; Pablo (Jean Silva), Arthur Rezende, Wagner (João Lucas); Matheuzinho, Rubens e Pablo Dyego. A equipe rubro-negra se classificou com Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson Felipe, Arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Marlon Freias, Jorginho (Rickson); Shaylon (Hayner), Wellington Rato (Brian Montenegro), Léo Pereira.

Claudinei Oliveira deve fazer algumas mudanças no Vila Nova em relação à formação do empate de 1 a 1 diante do Crac, na última rodada. O lateral Diego Renan é cotado para atuar na esquerda, na vaga do prata da casa Rodrigo Gelado, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O clube pode contar com o atacante Guilherme Parede, de 27 anos, caso seja regularizado. O jogador será a principal novidade se ganhar condições de jogo. O treinador avalia que o time “está evoluindo”, mas ainda longe do que imagina ser o ideal.

No Atlético-GO, Eduardo Souza escalou pratas da casa em Iporá, mas deixou fora do jogo alguns titulares para que se preparassem para o clássico: o lateral Rodrigo Soares, o zagueiro Emerson Santos, o volante Gabriel Baralhas e o atacante Luiz Fernando. Em Iporá, o treinador utilizou, no segundo tempo, três contratados, que serão opções nos próximos jogos: o lateral Léo Gomes, o atacante Bruno Tubarão e o volante Mikael.