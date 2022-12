Goiás e Atlético-GO se manifestaram solidários ao rival Vila Nova e lamentaram a morte de João Carneiro, principal dirigente do Tigre, que morreu nesta sexta-feira (30) após quase uma semana de internação. O dirigente foi internado por causa de complicações de saúde, porque lutava há anos contra sequelas de um AVC sofrido há mais de uma década.

O Goiás divulgou nota e relembrou a rivalidade de João Carneiro com o amigo Hailé Pinheiro, maior dirigente da história do Goiás e que morreu em setembro, aos 86 anos.

"O Goiás lamenta profundamente o falecimento de João Batista Carneiro, ex-presidente do Vila Nova Futebol Clube, na noite desta sexta-feira, 30 de dezembro de 2022. Considerado um dos maiores dirigentes do Vila Nova, João Carneiro tinha 87 anos, e rivalizou com o amigo Hailé Pinheiro, eterno presidente do Goiás Esporte Clube, grandes batalhas que movimentaram os bastidores do futebol goiano nas décadas de 1970, 1980 e 1990", escreveu o Goiás.

O clube esmeraldino relembrou o último encontro dos dois dirigentes. "O último encontro dos dois grandes dirigentes aconteceu em abril de 2013, quando Hailé Pinheiro visitou João Carneiro em sua residência".

Por fim, o Goiás disse que "se solidariza com familiares, amigos e a torcida colorada nesse momento de muita tristeza".

O Goiás Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento de João Batista Carneiro, ex-presidente do Vila Nova Futebol Clube, que aconteceu na noite desta sexta-feira, 30 de dezembro de 2022.



+ pic.twitter.com/9rcw1pVQez — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) December 31, 2022

O Atlético-GO utilizou as redes sociais para lamentar a morte de João Carneiro. "O Atlético Goianiense lamenta o falecimento do senhor João Carneiro, dirigente histórico do futebol goiano. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e a toda torcida do Vila Nova", escreveu o rubro-negro.