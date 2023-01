Robinho cogita voltar a jogar após a condenação em última instância pelo crime de violência sexual na Itália. Aos 38 anos, o atacante foi procurado por Portuguesa Santista e Brasiliense nas últimas semanas.

Robinho conversou com a Portuguesa Santista, time vizinho do Santos, e foi sondado também pelo Brasiliense. A Briosa disputa a A-2 do Campeonato Paulista e o Jacaré jogará a Série D do Brasileirão.

Nas redes sociais, Luiza Estevão, vice-presidente do Brasiliense, afirmou que Robinho foi apenas oferecido e recusado.

Até o momento, Robinho ainda não decidiu se vai voltar a atuar. Sua última partida foi em 19 de julho de 2020, pelo Istanbul Basaksehir, da Turquia.

A pessoas próximas, o atacante fala constantemente sobre a vontade de competir. Essa decisão deve ocorrer em breve.

Robinho comenta que quer e tem condições de retornar aos gramados, mas se preocupa com a família e os filhos, principalmente pelo que chama de "perseguição da imprensa".

Robinho mantém a forma em um campo do Guarujá e também em algumas atividades na Portuguesa Santista. Ele e outros atletas com passagem pelo Santos jogam juntos, como o zagueiro Domingos e o atacante Renatinho.

O ex-camisa 7 do Santos disputou amistosos contra a Portuguesa Santista. Quem participou afirma que ele "sobrou" e pode atuar tranquilamente.

O QUE ESTÁ POR TRÁS?

Robinho foi condenado a nova anos de prisão por estupro de uma mulher albanesa em 2013, na Itália. O atacante foi anunciado como reforço do Santos em 2020, mas o acordo foi cancelado pela publicação de conversas com amigos e a pressão de patrocinadores.

O Brasil negou a extradição de Robinho. A recusa se deu com base no artigo 5º da Constituição brasileira. O pedido foi feito pelo governo italiano em outubro.

O caso já transitou em julgado e não tem possibilidade de recurso. Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados. Outros quatro envolvidos não foram encontrados pela Justiça Italiana.

Segundo a acusação, Robinho e seus amigos ofereceram bebida à vítima até "deixá-la inconsciente e incapaz de se opor". De acordo com a reconstrução feita pelo Ministério Público, o grupo levou a jovem para um camarote da boate e, se aproveitando de seu estado, praticou "múltiplas e consecutivas relações sexuais com ela".

Em uma conversa telefônica grampeada, Robinho disse ao amigo Jairo Chagas: "Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu".

Em outro trecho, Robinho afirmou: "Olha, os caras estão na m****. Ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei naquela garota. Vi os outros f***** ela, eles vão ter problemas, não eu. Eram cinco em cima dela", afirmou.

Após Chagas dizer que havia visto Robinho "colocar o pênis dentro da boca" da vítima, ele respondeu: "Isso não significa transar". Os advogados do ex-jogador alegam que ele é inocente e que a relação foi consensual.