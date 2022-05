Esporte Rodízio vira dilema para o Atlético-GO Com plantel considerado enxuto e com disputas abertas na Copa do Brasil, Série A do Brasileiro e Copa Sul-Americana, desafio atleticano é se manter forte até janela de transferências

A comissão técnica do Atlético-GO tem revelado, depois de cada jogo disputado, a intenção de fazer o rodízio de jogadores. Porém, tem esbarrado no caráter decisivo das partidas, na necessidade de faturamento financeiro e nas poucas opções disponíveis dentro do elenco, definido como “enxuto” pelo presidente do clube, Adson Batista. Dividido na disputa de três competiçõe...