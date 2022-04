Esporte Rodada do Brasileiro tem 'super sábado' e domingo de poucos jogos Destaque é clássico paulista neste sábado (23). Goianos jogam domingo (24) e segunda (25). Clássico cearense foi adiado

É feriadão, Carnaval fora de época em algumas capitais do País e uma mudança de rotina afeta também a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. A maioria dos jogos (cinco) ocorre neste sábado (23). O domingo (24), por outro lado, acabou esvaziado em decorrência de uma série de fatores que afetam o calendário — serão três jogos.O fim de semana, como um todo, já fi...