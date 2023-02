Times classificados em busca de uma melhor posição, equipes que ainda têm chances de se classificar e agremiações que correm sério risco de rebaixamento fecham na noite desta quarta-feira (15), em jogos que começam às 19h30, a 11ª e última rodada da fase inicial do Goianão. Em três partidas, estarão em ação um clube da capital e outros cinco do interior em Anápolis x Grêmio Anápolis, Crac x Inhumas e Goiânia x Iporá.

No Estádio Jonas Duarte, dois representantes do futebol anapolino se enfrentam numa situação inusitada – um deles, o Anápolis (14 pontos), poderá rebaixar o adversário, o Grêmio Anápolis (6 pontos), com uma vitória ou um empate.

O Galo da Comarca busca o triunfo para se garantir na próxima fase e até ficar numa posição melhor na tabela para fugir de um clube da capital. Campeão do Goianão 2021, o Grêmio Anápolis só escapa com vitória e derrota do Morrinhos para o Goiás no Sul do Estado.

Forte em casa, no Estádio Olímpico, o Goiânia pretende cantar de Galo no jogo contra o Iporá (14 pontos), praticamente classificado. O Galo venceu em casa o Grêmio Anápolis (1 a 0), a Aparecidense (2 a 1) e o Atlético-GO (4 a 2). A combinação mais simples de resultados do time alvinegro (11 pontos, mas com elevado saldo negativo de gols) é bater o Iporá e torcer pela derrota do Goianésia para o Atlético-GO, no Bairro de Campinas.

O Iporá reagiu depois que o técnico Edson Silva voltou ao clube e também poderá subir na classificação se vencer. O time do Oeste Goiano vem de vitória muito festejada sobre a Aparecidense, por 2 a 1.

O Crac (15 pontos) tem situação tranquila em casa. O Leão do Sul joga classificado, no Estádio Genervino da Fonseca, mas pode beliscar o 4º lugar para decidir em Catalão na próxima fase. No domingo (12), esteve perto de subir na tabela, mas não segurou a vantagem sobre Grêmio Anápolis e permitiu o empate.

A missão é vencer o Inhumas, campeão da Divisão de Acesso 2022, mas praticamente de volta à origem. A Pantera Avinhada (5 pontos) tem de golear o Crac, torcer por derrotas de Grêmio Anápolis e Morrinhos e diminuir a diferença de gols para o time morrinhense.